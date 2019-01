Matteo Simoni: "Hele zomer in mijn onderbroek in de bossen rondgelopen voor 'Callboys'"

Het wordt een speciaal jaar voor Matteo Simoni (31), want met ‘Trio’ brengt hij in februari zijn eerste zelf geproduceerde film uit. En er zit nog van alles in de pijplijn: films, ‘De Bende Van Jan De Lichte’ en natuurlijk de tweede reeks van ‘Callboys’. “Ik wil dit jaar authentiek blijven, me concentreren op de kern van de zaak en dus leren nee zeggen wanneer het moet”, zegt hij. “Da’s niet altijd even makkelijk.”