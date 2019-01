Hanne Decoutere dans binnenkort als prima ballerina: “Al mijn vakantiedagen voor 2019 hiervoor al opgenomen"

Voor Hanne Decoutere is het aftellen naar 12 februari, want dan mag ze optreden als prima ballerina. Het is de finale van het nieuwe Canvasprogramma ‘Hanne Danst’, waarin we het journaalanker een jaar lang volgen in de voorbereidingen. “De impact op mijn gezin is groot. Zelfs al mijn vakantiedagen voor 2019 zijn hiervoor opgenomen.”