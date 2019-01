Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 hebben een paar Nederlandse jongeren zelf vuurwerk afgestoken in het Zuid-Hollandse dorp Monster. Het spektakel liep echter verkeerd af waardoor er een grote explosie ontstond. Passanten die toevallig op de brug liepen, kwamen er gelukkig enkel met de schrik van af. Bekijk ook: Vuurwerk op schoolfeest gaat helemaal fout

