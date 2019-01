Hasselt - In 2009 begon Sportschool ji­u­jit­su Goshin Ryu Hasselt als een van de eerste ji­u­jit­suclubs met een lessenreeks ‘Kleuterji­u­jit­su in de sporthal van Kiewit. Ondertussen zijn we 10 jaar verder en is deze eerste cursus in de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige afdeling 'ji­u­jit­su voor kleuters’ met als motto: ‘Spelend op weg naar weerbaarheid’.

Om een kwalitatieve en individuele begeleiding te kunnen verzekeren heeft de club gekozen in deze groep met een beperkt aantal inschrijvingen (maximum 14 deelnemers) te werken. Er wordt in de kleuterafdeling met een trimestersysteem gewerkt van telkens een tiental lessen. Ouders zijn niet toegelaten tijdens de lessen (uitgezonderd tijdens de proeflessen), maar op het eind van elk trimester is er wel telkens een les samen met de ouders, zodat zij ook eens kunnen ervaren wat hun kapoenen zoal leren.

Bij het begin van ieder trimester kan er opnieuw ingeschreven worden, of gekozen worden om over te stappen naar een hogere afdeling (de club heeft jeugdafdelingen vanaf 6 jaar). Bij het begin van elk trimester voorziet de club ook steeds gratis proeflessen waar er nieuwe kandidaten kunnen instromen.

Heeft u interesse om uw kleuter te laten kennismaken met ju-jitsu (moderne zelfverdediging)? Kom gerust eens kijken tijdens één van onze proeflessen. Als je zeker een plaatsje wil, contacteer ons even op voorhand.

Hieronder wat info over onze kleuterafdeling en het nieuwe trimester

Kleuterji­u­jit­su:

Locatie: Sporthal Kiewit

Tulpinstraat 40

3500 Hasselt

Tijdstip: Zaterdag van 13u30 tot 14u15

Gratis proeflessen op 5 & 12 januari 2019

Contact: secretariaat@goshinryu.be

Tel : 011/ 351 361

GSM: 0495/ 47 77 19 of 0476/ 08 33 38