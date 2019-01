Olivia en Arthur populairste voornamen in 2018

Brussel - Twee nieuwe namen stonden in 2018 helemaal bovenaan de lijst van populairste voornamen die aan pasgeborenen werden gegeven in Vlaanderen. Olivia bij de meisjes en Arthur bij de jongens bleken de vaakst gekozen namen, zo blijkt uit gegevens van Kind en Gezin.

In de loop van het jaar kregen 326 pasgeboren meisjes de voornaam Olivia. Die naam werd twee keer meer gekozen dan Mila. Op de derde plaats volgt Marie (313 keer gekozen). Louise, de populairste meisjesnaam van 2017, volgt op de vierde plek en op plaats vijf staat Emma, die van 2009 tot en met 2014 bijna steevast (op één jaar na) als populairste uit de bus kwam.

Voor Olivia is de “titel” van populairste meisjesnaam de bekroning van een gestage opmars. In 2011 kwam de naam de top 30 binnen, en twee jaar later schoof Olivia door naar de top 20. In 2015 belandde ze in de top 10 (op de 6e plaats). In 2016 en 2017 volgden podiumplekken, om vervolgens vorig jaar dus op het hoogste schavotje te belanden.

Arthur

Bij de jongensnamen was Arthur vorig jaar het meest populair in Vlaanderen. De naam werd 322 keer gekozen. Arthur staat al zeven jaar na elkaar in de top tien en stond al eens helemaal bovenaan, in 2015. Hij moest toen de titel van populairste jongensnaam wel delen met Lucas.

Na Arthur volgden vorig jaar Noah (314 keer gekozen), Lucas (292) en Leon en Liam (beide 289). Liam was in 2017 nog de vaakst gekozen jongensnaam.

Milla

Kind en Gezin maakt wel nog een kleine kanttekening bij de cijfers, want als er geen rekening gehouden wordt met schrijfwijze, is Mila/Milla de meest voorkomende naam. Want er zijn in 2018 ook 17 meisjes geboren die de naam Milla kregen.

Ook de top drie van de jongens ziet er puur fonetisch anders uit. Zo staat Lucas/Lukas (292/117) bovenaan, gevolgd door Victor/Viktor (238/124) en Arthur/Artuur/Artur/Arthuur (322/17/5/1).

Bij de cijfers zijn nog niet alle baby’s geteld met domicilie in het Vlaams gewest maar die in het buitenland geboren zijn, maar Kind en Gezin verwacht niet dat die data de top vijf zullen beïnvloeden.