Nationale dopingagentschappen steunen WADA: “Rusland moet opnieuw geschorst worden”

Het wereldantidopingagentschap (WADA) heeft woensdag de steun van zestien nationale antidopingagentschappen gekregen in haar strijd om inzage te krijgen in de werking van het Russisch antidopingagentschap (Rusada). De zestien agentschappen vragen het WADA Rusland opnieuw te schorsen. Rusland had tot 31 december om een WADA-delegatie toe te laten in Moskou, maar liet die deadline passeren.