Oud-presidentskandidaat en partijgenoot van Trump: “Hij heeft het karakter niet om president te zijn”

Volgens Romney heeft het presidentschap vorige maand een “diepe duik” genomen. “Zijn gedrag van de laatste twee jaar en in het bijzonder zijn maatregelen van die maand tonen aan dat de president niet de allure van zijn functie heeft aangenomen”, betreurt Romney, die donderdag de eed aflegt in de Senaat en die in 2012 de officiële Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis was.

Tekortkoming

“Een presidentschap geeft het publiek karakter van een land vorm. Een president moet ons verenigen en ons inspireren om ‘onze betere engelen’ te volgen. Een president moet de essentiële kwaliteiten van eerlijkheid en integriteit vertonen, en het nationaal discours met hoffelijkheid en wederzijds respect voeren (...) Met een zo verdeeld, haatdragend en kwaad land is een presidentschap met karakteriële kwaliteiten noodzakelijk”, schrijft Romney. “En het is in dit opzicht dat de tekortkoming van de zittende (president) het meest tot uiting is gekomen.”

De ex-presidentskandidaat zegt ook dat “de woorden en daden van Trump wereldwijd tot ontzetting hebben geleid”, op een “zeer ongelukkig moment”.

Sommigen zien in de column van Romney een aanwijzing dat Romney mogelijk ambities heeft om het in de presidentiële voorverkiezingen van 2020 op te nemen tegen de miljardair.

Stomkop

In een tweet had Trump zijn antwoord klaar. “Hier gaan we met Mitt Romney, maar zo snel! Vraag zal zijn, is hij een stomkop? Ik hoop van niet. Veel beter zou zijn dat Mitt zich focust op Grensveiligheid en zoveel andere dingen waarin hij behulpzaam kan zijn. Ik boekte een grote overwinning, hij niet. Hij zou blij moeten zijn voor alle Republikeinen. Wees een TEAMspeler & WIN!”

