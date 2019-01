Oom Ivana Smit: “Als ik een knop had om Alex Johnson te laten imploderen, drukte ik die in”

Peer -

Sinds het Peerse model Ivana Smit op 7 december 2017 in Kuala Lumpur van een balkon naar beneden viel, is de familie op zoek naar de waarheid. Voorop in de strijd lopen tante Loes en oom Fred, die naast Ivana’s ouders in Peer wonen. In de Nederlandse krant Algemeen Dagblad blikken ze terug op hun 2018: “De wraakgevoelens worden groter.”