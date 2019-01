Een 47-jarige Nederlander, woonachtig in Houthalen-Helchteren, is woensdag in Hasselt tot 18 maanden cel veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex en hun dochter.

De man was in een vechtscheiding verwikkeld en liet meermaals zijn ongenoegen merken. “Ik snij je strot over als je aan mijn centen zit.” “Ik snij je in stukken.” “Ik sla je kop in met een hamer.” “Ik ...