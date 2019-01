Meghan legt Harry alcoholverbod op: “Het doet hem duidelijk goed”

De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben hun eerste jaarwisseling als getrouwd koppel achter de rug. Volgens Britse media was Nieuwjaar vooral bijzonder bij de tortelduifjes omdat het de eerste keer was dat Harry geen glas alcohol aanraakte. Ook koffie en thee dronk hij niet, en dat allemaal omdat hij niet meer mag van Meghan.

’Duchess difficult’ noemen ze Meghan Markle weleens over het Kanaal. De hertogin van Sussex zou naar verluidt wat divastreken vertonen sinds ze getrouwd is met prins Harry. Wat er ook van waar is, Britse media zijn er wel zeker van dat ze haar echtgenoot drooggelegd heeft om haar te steunen tijdens haar zwangerschap.

Concreet betekent dat dat Harry al enkele maanden geen druppel alcohol meer heeft aangeraakt. Ook koffie en thee worden hem niet meer geserveerd. “Een hele prestatie”, zegt een bron aan Express. “Zeker als je weet dat hij sinds hij een jonge tiener was altijd al veel alcohol en koffie gedronken heeft.”

Naast alcohol afzweren– hij drinkt alleen nog plat water – is Harry ook gezonder beginnen te leven. Hij sport geregeld, doet yoga en rookt niet meer. En het doet de 34-jarige prins goed, volgens de bron. “Meghan heeft hem laten zien dat er een andere manier is om te leven en daar is hij een grote fan van. Hij eet goed, vergiftigt zijn lichaam niet en is een stuk gelukkiger.” Een andere bron omschrijft hem als “rustiger en ontspannen”.

Andere media melden dat Meghan als tegenprestatie van plan is om niet meer te vloeken en niet meer op haar nagels te bijten.

Kensington Palace, waar het koppel woont, heeft nog niet gereageerd.