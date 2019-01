Jani na make-over: "Ik denk dat de poesjes vanavond gaan miauwen"

Jani ruilde in 'Zo Man Zo Vrouw' de glitter & glatter van Lydie en Luc in voor glitter & glamour en het resultaat mocht er zijn. Dat vond ook Luc, die zijn oudere vriendin Lydie spontaan en pakkend de liefde verklaarde. Al even spontaan liet hij de kijker ook weten hoe het er die avond in de slaapkamer aan toe zou gaan. "Ik ga haar straks eens goed verwennen zoals iedere vrouw eens zou willen. Niet aan mezelf denken, alles voor haar", klinkt het. Jani zag het graag gebeuren: "Ik denk dat de poesjes vanavond gaan miauwen."