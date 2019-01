Grote verslagenheid in Bocholt na nieuw drama: “Slachtoffer was heel gekend binnen deze gemeenschap”

Bree -

2019 is allesbehalve goed begonnen in Bocholt. Een banale caféruzie ontaarde op nieuwjaarsdag in een vechtpartij en kostte het leven aan een 39-jarige man in Kaulille. Politie en parket onderzoeken de omstandigheden van de schermutseling. Enkele personen zijn opgepakt. Burgemeester Stijn Van Balen spreekt van een zwarte dag en hoopt dat de politiediensten snel met meer duidelijkheid kunnen komen.