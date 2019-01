Microsoft voorspelde 10 jaar geleden hoe 2019 er zou uitzien en was daarbij toch iets te optimistisch

Een toekomst waarin we werkelijk op elk oppervlak zouden swipen, dat is wat wij onthouden van de voorspelling die Microsoft maakte voor 2019. Swipen op de ramen, op je krant, op je holografische scherm, zelfs op je vliegticket. Maar het nog gaat verder dan dat: in de klas communiceren via schermen die voor je vertalen, koffiemokken die aangeven hoe wakker je al bent en een gps die gewoon op de grond voor je de weg toont.

We hadden tien jaar geleden allemaal wel een idee van hoe we dachten dat de toekomst er zou uitzien, maar het toekomstbeeld dat Microsoft schetst in deze promotievideo, is misschien een tikkeltje te futuristisch. Al moeten we toegeven: die tweedelige smartphone is er eentje die we dolgraag eens zouden uittesten.