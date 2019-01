Andy Murray gaat er al in de tweede ronde uit in Brisbane, Rafael Nadal zegt uit voorzorg af

Het parcours van Andy Murray op het toernooi van Brisbane (527.880 dollar) is in de tweede ronde geëindigd. De Schot verloor woensdag met 7-5 en 6-2 van de Rus Daniil Medvedev (ATP 16). Na 1 uur en 22 minuten tennis moest Murray inpakken.

Medvedev maakte het verschil onder meer met zijn uitstekende opslag. De 22-jarige Rus sloeg zestien aces. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 18).

Murray is na heel wat blessureleed, met onder meer een heupoperatie, weggezakt naar plaats 240 op de ranking. In Brisbane, een toernooi dat hij in 2012 en 2013 won, zette de olympisch kampioen van Londen en Rio dinsdag thuisspeler James Duckworth (ATP 234) opzij. Maar tegen de veel hoger geplaatste Medvedev bleek de 31-jarige Schot, goed voor drie grandslams, niet opgewassen.

Het toernooi van Brisbane verloor woensdag ook topreekshoofd Rafael Nadal (ATP 2). De Spanjaard was vrij in de eerste ronde maar zegde af voor zijn partij tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 239) omdat hij sukkelt met de linkerdij.