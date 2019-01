Alles gaat goed met Demi Lovato, ze heeft zelfs een nieuw lief

Demi Lovato (26) is na haar overdosis en verblijf in een afkickcentrum duidelijk aan de beterhand. Meer nog, ze heeft ook een nieuw lief. De twee zijn zelfs al 'Instagram official'.

Demi Lovato deelde op Instagram een filmpje waarin ze te zien is terwijl ze Henri Alexander Levy kust. De geruchten dat de twee een relatie zouden hebben circuleren al een tijdje en de popster heeft ze zo zelf bevestigd. In een interview met US Weekly had ze enkele dagen eerder al aangegeven dat ze "halsoverkop verliefd" is.

Levy is de modeontwerper achter het luxelabel Enfants Riches Déprimés. De twee hebben in elk geval iets belangrijk gemeenschappelijk: beiden kampten ze met verslavingen en ze zouden nu allebei afgekickt zijn. Naar verluidt zouden ze ook samen AA-bijeenkomsten bijwonen.