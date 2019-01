Daar is de eerste sneeuw van 2019: tapijtje in Ardennen

De kans bestaat dat de Ardennen in de komende uren bedekt worden onder een sneeuwlaagje van een paar centimeter, zo meldt het KMI. Komende nacht zal de temperatuur er schommelen tussen -3 en 0 graden. Ten noorden van Samber en Maas gaat het kwik niet onder nul.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

Woensdagnamiddag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met hier en daar lichte buien. Vooral over het oosten van het land breekt de zon af en toe door het wolkendek. Op de Ardense hoogten zijn dat buien van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 tot 8 graden in Vlaanderen.

In de avond en nacht blijft het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas zijn dat sneeuwbuien. De minima schommelen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 0 tot 5 graden elders. De wind wordt zwak en aan zee soms matig, uit noordwest.

Later deze week

Donderdag wordt van over de Noordzee licht onstabiele of gestoorde lucht over onze streken aangevoerd. Het is gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met enkele buien, de meeste over de Ardense hoogten en aan de kust. In de Ardennen wordt dat lichte sneeuw. Op de hoogste toppen van het land liggen de maxima rond het vriespunt, in Vlaanderen rond 5 graden. De wind waait zwak tot plaatselijk matig uit noordelijke richtingen.

Vrijdag is het eerst nog zwaarbewolkt met lokaal wat lichte neerslag, die in de Ardennen opnieuw winters kan zijn. In de namiddag zijn er wat opklaringen mogelijk, vooral over het westen van het land. De maxima liggen dan tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het centrum, bij een matige noordwestenwind.

Zaterdag is het meestal betrokken met soms enkele korte opklaringen. Soms is wat lichte regen of motregen mogelijk in de Ardennen. Het is zachter met maxima van 3 graden op de hoogste toppen en 7 graden in Vlaanderen. Er staat een matige noordwestenwind.

Zondag en maandag blijft de stroming noordwestelijk met aanvoer van vochtige, licht onstabiele, lucht. De bewolking overheerst met over het oosten soms nog een bui. Maxima rond 6 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind.