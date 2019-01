Chelsea haalt Amerikaans toptalent Christian Pulisic weg bij Dortmund

De wintertransfermarkt is nog maar bezig aan dag twee en het is al raak. Chelsea legt 64 miljoen euro op tafel om Christian Pulisic (20) weg te halen bij Borussia Dortmund. Dat meldt de Duitse club van Axel Witsel zelf op haar website. Pulisic wordt tot het einde van het seizoen terug verhuurd aan BVB.

Pulisic maakte in 2015 de overstap van het Amerikaanse Pennsylvania Classics naar Dortmund en kwam sindsdien tot 115 wedstrijden voor de competitieleider in de Bundesliga. Daarin kwam de spelmaker vijftien keer tot scoren en deelde hij 24 assists uit. Pulisic, die ook Kroatische roots heeft, speelde ook al 23 keer voor het Amerikaanse elftal.

“Het was de grote droom van Christian om in de Premier League te spelen. Dat heeft zeker ook met zijn Amerikaanse afkomst te maken. Dus was het voor ons niet mogelijk zijn contract te verlengen”, legt BVB-sportdirecteur Michael Zorc uit. “Daarom hebben we besloten in te gaan op het lucratieve aanbod van Chelsea.”

Op de website van Chelsea noemt Pulisic het “een voorrecht een contract te ondertekenen bij zo’n legendarische club”. “Ik kijk ernaar uit mij bijdrage te leveren aan hun ploeg waarin zoveel spelers van wereldklasse zitten.”

Pulisic wordt aanzien als een van de grootste talenten van zijn generatie. Hij maakte reeds als tiener furore bij Dortmund en het nationale team. De 20-jarige Amerikaan kan op beide flanken uit de voeten en als nummer tien. Reden te meer dat nu Thorgan Hazard als vervanger in het vizier komt van BVB. Hazard is bezig aan een sterk seizoen bij Mönchengladbach en werd eerder al gelinkt aan een transfer naar Dortmund. Ook een eventueel vertrek van Eden Hazard bij Chelsea lijkt nu een stuk realistischer.