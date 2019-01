Welke ontbijtgranen eet je en vermoord je de vader? In deze Netflix-film bepaal je zelf hoe het afloopt

Kiezen welke film je wil bekijken, dat zijn we gewoon. Kiezen hoe die zal aflopen, dat nog niet. Toch is net dat het doel van de nieuwe interactieve Netflix-film ‘Bandersnatch’. De streamingdienst laat de kijker zelf keuzes maken die het verhaal beïnvloeden. Is het de toekomst van de cinemato­grafie of een eenmalig experiment?