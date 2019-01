Stefan Everts werkt in revalidatiecentrum verder aan herstel na malaria-aanval

Opnieuw goed nieuws van Stefan Everts. De tienvoudige wereldkampioen motorcross, die begin december getroffen werd door malaria, heeft de afdeling intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis van Leuven gisteren ingeruild voor het revalidatiecentrum. ‘The Legend’ zal een zestal weken op die afdeling verblijven om verder te werken aan zijn herstel.

Voor Everts is dit opnieuw een grote stap voorwaarts. Begin december brak malaria bij hem uit, nadat hij midden november in Congo aan een liefdadigheidsrace had deelgenomen. De Limburger vocht een tijdje voor zijn leven en werd een tijdlang kunstmatig in slaap gehouden. Everts knokte terug en versloeg zijn grootste concurrent ooit. Een dikke week geleden wezen testen al uit dat hij geen blijvende schade aan organen en hersenen heeft opgelopen.

De laatste dagen zette Everts opnieuw grote stappen vooruit, waarna de professoren beslisten om hem naar het revalidatiecentrum te verhuizen. Daar zal hij de komende weken keihard verder werken aan zijn herstel.