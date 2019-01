Lanaken - Voor de 30ste keer op rij vierden de leden van Pasar Lanaken samen met de Gezinsbond van Rekem de overgang van oud naar nieuw.

De 150 aanwezigen genoten van een heerlijk koud en warm buffet in italiaanse stijl. Dit was de start van een fijne dansavond die tot in de vroege morgen duurde. Er is geen betere manier om het jaar in te zetten met vrienden en kennissen onder elkaar. Nu maakt Pasar zich klaar voor de borrelwandeling op zondag 20 januari in Veldwezelt.