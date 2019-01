Hollywoodactrice Shay Mitchell praat openlijk over miskraam

Shay Mitchell (31), vooral bekend van de serie 'Pretty Little Liars' en de nieuwe Netflixreeks 'You', heeft op Instagram een overzicht gedeeld van hoe zij 2018 heeft beleefd. Dat zijn vooral leuke herinneringen, maar helemaal op het einde pakt ze uit met het trieste nieuws dat ze ook een miskraam heeft gehad.

In haar Instagram-verhaal deelde Shay Mitchell een reeks foto's van leuke zaken die haar in 2018 waren overkomen. Afsluiten deed ze echter met een foto van een echografie waarop een foetus te zien is. Daarbij prijkt ook een emoji van een gebroken hart. Zo wil ze duidelijk maken dat ze een miskraam heeft gehad. In het beeld daarna doet ze uit de doeken wat er allemaal gebeurd is.

"We hebben allemaal te maken met verschillende problemen en uitdagingen in het leven. Soms is het makkelijker om alleen de goede kanten te laten zien op social media", klinkt het. “De steun die ik van jullie krijg, tilt mij elke keer weer op, zelfs tijdens mijn donkerste dagen. Een van die dagen vond afgelopen jaar plaats toen ik een miskraam had en het kind van mijn dromen verloor.”

De 31-jarige actrice lost wel niets over wie de vader is van het kindje dat ze heeft verloren. Ze wordt wel al een tijdje gelinkt aan Matte Babel, een televisiepresentator en producer.