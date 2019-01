Nieuw snelle man Caleb Ewan wint voor het eerst voor Lotto Soudal

Caleb Ewan heeft woensdag voor het eerst in de kleuren van Lotto Soudal mogen zegevieren. De Australische snelle man won in eigen land in Geelong het tweede criterium van Lexus of Blackburn Bay. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Australische Chloe Hosking.

De 24-jarige Ewan haalde het in de sprint voor zijn landgenoot Heinrich Haussler (Bahrain-Merida) en de Oostenrijker Marco Haller (Katusha), die dinsdag het eerste criterium won. Donderdag volgt nog een derde, en laatste, criterium. Er deden geen landgenoten mee.

Caleb EWAN (Lotto Soudal)wins stage two of the @LexusBlackburn #baycrits ahead of Heinrich HAUSSLER (MS All Stars) and Marco HALLER (Katusha Sport). pic.twitter.com/QrsnFB4FfX