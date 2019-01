Tot drie jaar cel gevraagd voor Servisch-Kroatische inbrekersbende

Beringen / Hoeselt -

Een vijfkoppig Servisch-Kroatische bende heeft zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een inbraak en twee pogingen. Begin 2018 sloegen ze toe in Beringen, Hoeselt en Sprimont. Aanvankelijk was er zelfs sprake van een 20-tal inbraken in ook nog Bilzen, Genk, Hasselt, Lummen, Kinrooi, Sint-Truiden en Wellen. Alleen konden de speurders dit niet hard maken.