Familie Michael Schumacher komt dag voor 50ste verjaardag met kort bericht: “Hij is in de opperbeste handen”

Op 3 januari wordt F1-legende Michael Schumacher 50 jaar. De Duitser is na zijn dramatisch ski-ongeval op 29 december 2013 in de “opperbeste handen”. Dat laat zijn familie weten in een bericht op Facebook.

“We zijn verheugd dat we de 50ste verjaardag van Michael morgen kunnen vieren met jullie en bedanken jullie vanuit de grond van ons hart dat we dat samen kunnen doen. Als cadeau voor hem, jullie en ons heeft de Keep Fighting Foundation een virtueel museum gemaakt. De officiële Michael Schumacher App is vanaf morgen beschikbaar, zodat we met z’n allen zijn successen kunnen vieren. De app is een nieuwe mijlpaal in onze poging om hem en jullie als fans recht te doen door te vieren wat hij heeft bereikt. We wensen jullie er veel plezier mee.”

“Jullie mogen ervan uitgaan dat hij in de opperbeste handen is en dat we alles doen wat menselijk mogelijk is om hem te helpen. We hopen op begrip voor het feit dat we Michaels wens volgen door een gevoelig onderwerp als zijn gezondheid privé te houden. Tegelijkertijd bedanken we jullie enorm voor jullie vriendschap en wensen jullie een gezond en gelukkig 2019.”

Vegetatieve toestand

Na zijn definitieve afscheid aan de Formule 1 in 2012 bleef Schumachers need for speed sluimeren. Skydiven, motorracen en skiën moeten de adrenalinerush op peil houden. Op 29 december 2013 skiet hij samen met zijn toen 14-jarige zoon Mick enkele meters buiten de piste van het Franse Méribel. Zijn latten raken de bovenkant van een stuk steen. Hij verliest zijn evenwicht en belandt met zijn hoofd snoeihard op een rots. Een helm redt hem het leven, maar hij loopt toch zware hersenschade op.

Sinds 9 september 2014 verblijft de zevenvoudige wereldkampioen op zijn landgoed in Gland, een domein met een privéstrand aan het meer van ­Genève. Daar laat zijn vrouw Corinna een klein ziekenhuis optrekken. Kostprijs: twaalf miljoen euro. Een team van artsen, verplegers en therapeuten verzorgt hem zeven dagen op zeven, 24 uur op 24. Vijf jaar na het ongeval lijken de meest dramatische vooruitzichten werkelijkheid te zijn geworden. ­Allicht bevindt Michael Schumacher zich ofwel in een vegetatieve toestand, ofwel lijdt hij aan geheugenverlies en is hij niet in staat tot communicatie. Zijn ­dagen brengt hij door in een bed of in een rolstoel.