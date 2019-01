De Europese vliegvelden kunnen de groei van het luchtverkeer niet aan. Als de knelpunten niet worden aangepakt, zal in 2040 het aantal vliegpassagiers dat per dag met vertragingen wordt geconfronteerd zijn vertienvoudigd tot 470.000.

Die vrees uit Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider met een belangrijk centrum nabij Maastricht Aachen Airport, in een rapport over de vliegdrukte in 2040.

Grote gevolgen

Eurocontrol voorziet een ...