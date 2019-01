Christopher Bailey krijgt titel van Queen voor zijn carrière bij Burberry

Christopher Bailey kondigde in maart zijn vertrek aan bij Burberry, maar zijn zeventien jaar bij het Britse modehuis leveren hem nu een bijzondere titel op. Hij wordt door de Queen benoemd tot Commandeur van de Orde van het Britse Rijk.

Zeventien jaar lang was Christopher Bailey aan de slag bij Burberry. Hij startte er zijn loopbaan in 2001 en werd in 2009 aangesteld als creatief directeur. In datzelfde jaar werd hij door Queen Elizabeth al benoemd tot Lid van de Orde van het Britse Rijk. Nu 2019 is aangebroken, is hij nog een trapje op de ladder opgeschoven en mag hij zich Commandeur van de Orde van het Britse Rijk noemen.

Voor zijn carrière bij Burberry was hij aan de slag bij Donna Karan en Gucci. Welke uitdaging hij nu op 47-jarige uitdaging zal aangaan, is nog niet bekend. Zijn positie bij Burberry werd overgenomen door Riccardo Tisci.

Ook Twiggy

Hij is trouwens niet de enige uit de modewereld die de titel van Commandeur kreeg. Op de lijst van 1.148 namen die in 2019 met een titel werden bedacht, prijkt ook die van Twiggy. Zij was het topmodel van de jaren 60, muze van Andy Warhol en een trendsetter met haar korte kapsel.