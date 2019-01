Accessoires (en dus ook je schoenen) spelen in 2019 een belangrijke rol in je outfitkeuze. Vergeet ‘less is more’, dit jaar mag het allemaal wat opvallender. Dit worden dé schoenentrends van 2019!

Prints

Hoe opvallender je schoenen, hoe beter! Combineer je basic outfit met een opvallende dieren- of bloemenprint om je outfit wat meer schwung te geven. Tip: ook grafische vormen zijn anno 2019 bezig aan een comeback.

Sneakers in felle kleuren

Sportieve sneakers in alle kleuren van de regenboog veroveren de catwalk - en misschien ook jouw schoenenkast? Het ‘kies voor een multifunctionele sneaker in een neutrale kleur’-tijdperk lijkt definitief voorbij in 2019. Een vleugje kleur kan nooit kwaad, toch?

Schoenen met opvallende hak

Blokhakken of kittenheels blijven natuurlijk rasechte klassiekers, toch zien we dit jaar vooral schoenen met een opvallende hak als trenditem. Zowel qua vorm, kleur of materiaal mag je dit jaar voor kunst aan je voeten kiezen.

Naaldhakken

Begin alvast te oefenen, want naaldhakken zijn helemaal terug in schoenenland. In 2019 worden de pumps allemaal wat fijner met een spitse, dunne hak. Zowel onder een jeans, midi-rok of jurkje een topper!