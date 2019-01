Justin Bieber begint 2019 met een tattoo op zijn gezicht

Voor het eerst krijgen we de tattoo te zien die Justin Bieber (24) op zijn gezicht liet plaatsen. Zijn vaste tattoo-artiest JonBoy deelde een foto van zijn creatie op Instagram.

Niet alleen trouwde Justin Bieber in 2018, hij liet ook zijn lichaam nog wat extra versieren. Nu hij op zijn armen, bovenlichaam en benen al heel wat tattoos heeft staan, is hij aan zijn gezicht begonnen. Onder zijn linkeroog heeft hij al een kruisje staan en daar is boven zijn rechterwenkbrauw nog de tekst 'Grace' bijgekomen. Alle twee zijn het verwijzingen naar zijn katholieke geloof.

Hij hield die tattoo de voorbije weken wel verborgen voor de paparazzi. Maar nu krijgen we hem voor het eerst toch te zien, want zijn vaste tattoo-artiest JonBoy deelde er een foto van op Instagram. Het woord is speciaal ontworpen zodat het de natuurlijke lijn van zijn wenkbrauw volgt. "Bedankt aan mijn klanten, van wie sommigen beste vrienden zijn geworden", klinkt het bij de foto.