Lesley-Ann Poppe brengt meteen goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar: in juni openen zij en haar man Kevin een winkel in Antwerpen. Dat meldt ze op Instagram.

“Door het succes van onze webshop en omdat we willen uitbreiden, hebben we naast de Meir een winkel gekocht”, schrijft Poppe op haar Instagram Story. Poppe verkoopt op haar website allerlei schoonheidsproducten die ze ook in de fysieke winkel aan de man wil brengen. “Opening juni 2019”, schrijft ze nog.