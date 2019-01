Transfernieuws: Zulte Waregem denkt aan ex-speler STVV én Derijck, Hagi junior gelinkt aan Genk

In zijn zoektocht naar versterking is Zulte Waregem uitgekomen bij Stef Peeters. De 26-jarige middenvelder mag vertrekken bij het Franse Caen omdat hij er niet meer in het spelsysteem past. Essevee heeft zich intussen als eerste gemeld om de ex-speler van RC Genk en STVV op huurbasis over te nemen, maar er tonen meerdere clubs interesse.

Intussen raakte ook bekend dat Zulte Waregem denkt aan oud-speler Timothy Derijck om de verdediging te versterken. Derijck (31) speelde in het verleden al twee seizoenen voor Essevee en zit nu op een zijspoor bij AA Gent.

Foto: VI Images / Gerrit van Keulen

Hagi junior gelinkt aan RC Genk

De afgelopen maanden werd Standard geregeld gelinkt aan Ianis Hagi, de 20-jarige zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi. Nu wordt ook RC Genk in Roemenië in één adem genoemd in verband met de aanvallende middenvelder, die na een mislukt avontuur bij het Italiaanse Fiorentina terugkeerde naar Viitorul Constanta, de club waarvan zijn vader de eigenaar is. Hagi kwam dit seizoen in totaal al 24 keer in actie en scoorde negen keer