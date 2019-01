De voorbije dagen ook gestoken door een mug, in het midden van de winter? “Wen er maar aan”

Zag u de voorbije dagen ook muggen vliegen? Geen nood, u keek niet te diep in het glas. Ze zijn er wel degelijk door het zachte weer. En ze bijten zelfs. “Wen er al maar aan”, zegt Arnold van Vliet, muggenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. “Door het warmere klimaat zal muggenoverlast in de winter stilaan normaal worden.”

