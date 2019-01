F1-piloot miste bijna zijn eerste F1-race omdat hij in slaap was gevallen

Kimi Raikkonen is een van de meest ervaren rijders op de startgrid van de Formule 1, maar het scheelde niet veel of hij had zijn allereerste F1-race gemist.

Het blijft een ongelooflijk verhaal, Kimi Raikkonen die in 2001 op 21-jarige leeftijd debuteert in de Formule 1. Het was het Zwitserse Sauber F1 team dat hem ondanks zijn zeer beperkte ervaring, Raikkonen had nog maar 23 races in de autosport gereden, toch een racezitje in de Formule 1 gaf.

Je zou dan denken dat Raikkonen gezien zijn beperkte ervaring en de hoge verwachtingen onder enorme druk zou staan en zenuwachtig zou zijn maar niets was minder waar. De Fin deed zijn bijnaam van 'Iceman' alle eer aan.

Zo'n dertig minuten voor het begin van de GP van Australië was Raikkonen nergens te bespeuren. Bij zijn team maakten ze zich grote zorgen maar de Fin lag letterlijk niet wakker van zijn eerste race ...

"Hij was aan het slapen," herinnert Josef Leberer, de voormalige fysiotherapeut van het Sauber F1 team zich en laat hij weten tegenover de officiële F1-website.

"Ik zei, 'Kimi, binnen enkele minuten moet je jouw eerste F1-race rijden!'. Hij antwoordde met 'Oj Josef, laat me nog vijf minuten slapen!'. Zoiets had ik nog nooit gezien, en ook daarna heb ik het nooit meer meegemaakt."

Die 'koelheid' bezorgde Raikkonen zijn bijnaam van 'Iceman' en werd uiteindelijk ook zijn handelsmerk.

"Hij is extreem koel. Hij acteert niet, hij is gewoon zo. Ik liet hem vervolgens nog enkele minuten slapen. Rust is erg belangrijk."

In 2007 werd Raikkonen F1-kampioen met Ferrari en na een passage in de rallysport maakte hij een comeback in de Formule 1 bij datzelfde Ferrari. Eind vorig seizoen moest hij daar plaatsmaken voor het jonge aanstormende racetalent Charles Leclerc.

Het werd echter geen afscheid voor Raikkonen want de Fin rijdt de komende twee seizoenen voor het Sauber F1 team, inderdaad, de renstal waar zijn F1-carrière ooit begon ...

