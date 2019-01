“Ik ga voor winst op het BK”

Nog elf dagen tot het BK. En na drie voorspelbare edities zou het wel eens een spannend kampioenschap kunnen worden. Met, wie weet, een andere winnaar dan Wout van Aert. Terwijl Van der Poel hem al het hele seizoen internationaal overklast, hoopt de Belgische concurrentie Van Aert straks ook in eigen land te onttronen. Toon Aerts, tweede in Baal, spreekt duidelijke taal. “Het wordt een ander BK dan de voorbije jaren.” Begrijp: ditmaal is Van Aert niét bij voorbaat de winnaar.