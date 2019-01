Nee, het stopt niet in Engeland. Na de kerstperiode is het ook in de eerste nieuwjaarsdagen business as usual in de Premier League. Toby Alderweireld bewees met Tottenham gisteren tegen Cardiff al dat de 1-3-nederlaag tegen Wolverhampton slechts een uitschuiver was, maar voor de neutrale liefhebber is het vooral wachten tot morgen. Dan ontvangt Manchester City leider Liverpool voor een titelduel om van te smullen.