“Natuurlijk wil ik dat doen”, zei Thomas De Gendt (32). “Ah ja, dat is zeker”, vond Lucien Van Impe (72). Een verzoeningsinterview was voor geen van beide een probleem, al was het maar om uit te leggen dat er helemaal niets te verzoenen viel. Ja, Van Impe noemde de strijd om de bollentrui in de Vuelta “zielig”. En De Gendt antwoordde met een “bokkige” tweet. Maar zo was het allemaal niet bedoeld.