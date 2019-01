Vader (39) sterft tijdens caféruzie over voetbal

BOCHOLTIn Kaulille is op nieuwjaarsochtend de 39-jarige spoedverpleegkundige Tom Schouteden om het leven gekomen bij een banale caféruzie. De vader van twee kinderen viel op zijn hoofd in een aangrenzend tentje van café ‘Biej Jèntje’ in Kaulille. Volgens een getuige werd het slachtoffer naar buiten geroepen tijdens een hoogoplopende discussie over voetbal. Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar de omstandigheden. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam om de precieze doodsoorzaak te bepalen.