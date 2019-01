Mislukte kus voor oog van de camera wordt internethit

Tijdens de feestdagen wordt er heel wat afgekust. Dat was ook het geval in het ‘Top 2000 Café’ in het Nederlandse Hilversum. Maar toen deze jongeman dat voor het oog van de camera wilde proberen, leek dat toch niet echt te lukken. Het fragment gaat intussen viraal.

Toen de camera tijdens het ‘Top 2000 Café’, een geïmproviseerd café van NPO Radio 2 waar de Radiotop 2000 live kon gevolgd worden, op deze jongeman gericht was, vond hij er niets beter op dan de vrouw die naast hem stond op de mond te kussen. Zijn poging mislukte echter. De vrouw was niet gediend met het gebaar, en dat was duidelijk te merken aan haar gezichtsuitdrukking. Ze trok zich weg en keek wat verontwaardigd.

Het fragment van de mislukte kus kwam op Reddit terecht en werd nadien massaal gedeeld.

Het is niet duidelijk of de 2 een koppel zijn, maar ze lijken elkaar wel te kennen. Of ze nu een koppel zijn of niet, het is wél duidelijk dat de vrouw niet (voor de camera) wil zoenen.