Democraten willen stemming forceren over eigen voorstel

De Democraten in de VS willen uit de impasse komen van de shutdown -waarbij een aantal Amerikaanse overheidsdiensten al meer dan een week zijn gesloten- door later deze week in het Huis van Afgevaardigden een stemming te organiseren over een eigen begrotingsvoorstel. Vanaf donderdag hebben de Democraten de meerderheid in het Huis.

In hun wetsvoorstel voor de begroting van volgend jaar zou er gewerkt worden met tijdelijke budgetten, tot oktober voor de meeste overheidsdiensten en tot 8 februari voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daardoor kunnen die overheidsdiensten weer opengaan.

Maar in het voorstel is geen enkel budget voorzien voor de bouw van de grensmuur met Mexico, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. De president kan dus nog altijd zijn veto gebruiken. Hij liet maandag nog eens duidelijk verstaan dat hij “een solide muur” wil, waarvoor een enveloppe van 5 miljard dollar nodig is.

“De Democraten gaan waarschijnlijk een wetsvoorstel presenteren, schattig zoals gewoonlijk, maar dit zal NIETS bijdragen aan de veiligheid aan de grens, met name een muur”, tweette Trump.

Door de shutdown liggen sinds 22 december zo’n 25 procent van de federale overheidsdiensten lam. “We wijken niet”, beklemtoonde Trump nog eens in een interview op Fox News.

Bij de tussentijdse parlementsverkiezingen van november, hebben de Democraten de controle over het Huis van Afgevaardigden gekregen, maar versterkten de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat.

Het begrotingsvoorstel van de Democraten is gelijkaardig aan datgene wat eerder al in de Senaat werd goedgekeurd, maar nooit ter stemming werd voorgelegd in het Huis van Afgevaardigden na de weigering van Trump. “Het zou het summum van onverantwoordelijkheid en politiek cynisme zijn indien de Republikeinse senatoren nu deze teksten zouden verwerpen, die ze eerder steunden”, klinkt het in een persbericht.

Woensdag ontmoeten de uittredende Congresleden van beide partijen elkaar nog eens over de shutdown.

Trump heeft de leiders van beide partijen in het Congres bij hem uitgenodigd, zo heeft nieuwszender CNN dinsdag op gezag van “twee bronnen in het Congres” gemeld. Het zal de eerste keer zijn dat de toplieden van Democraten en Republikeinen en Trump elkaar zullen ontmoeten sinds elf dagen geleden de gedeeltelijke “shutdown” van overheidsdiensten begon. Het gesprek zal wellicht morgen/woensdag plaatsvinden en zal ook een briefing inhouden over grensveiligheid door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.