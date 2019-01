Novak Djokovic neemt eerste horde probleemloos in Doha

Novak Djokovic heeft zich dinsdag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in Doha (hard/1.313.215 dollar). De Servische nummer 1 van de wereld klopte in de eerste ronde de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 47) in twee snelle sets: 6-1 en 6-2. De partij duurde 57 minuten.

In de tweede ronde treft Djokovic Marton Fucsovics (ATP 36). De Hongaar rekende in zijn opener af met de Roemeen Marius Copil (ATP 60) in twee sets: 6-3 en 6-2.

Djokovic won het toernooi in Doha al tweemaal: in 2016 en 2017. Vorig jaar moest de 31-jarige Serviër verstek laten gaan omdat hij na lang blessureleed nog niet volledig fit was.