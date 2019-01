Ons sportpanel: "35 miljoen van Real voor Courtois, dat is een koopje"

Het begon in januari met een halve finale op de Australian Open voor Elise Mertens en het eindigde in december met de wereldtitel hockey voor de Red Lions. Tussendoor waren er de Rode Duivels in Rusland, de olympische medaille voor Bart Swings, de ongeziene medailleoogst op het EK in Glasgow en de unieke wereldtitel van Nina Derwael in het turnen. Met onze eigen sportraad - Elise Mertens, Nina Derwael, Tim Wellens en bondscoach Roberto Martinez - blikken we in vier afleveringen terug op hét succesjaar uit de Belgische sportgeschiedenis. Vandaag deel 4, het slot: de hete herfst met de wereldtitels van Nina Derwael en de Belgian Lions.