Maar liefst 26.120 lezers hebben de voorbije weken deelgenomen aan de hartcontrole van onze krant in samenwerking met de app FibriCheck. Van hen werden er 410 (1,6%) doorverwezen naar de dokter omdat ze lijden aan voorkamerfibrillatie of een andere ernstige hartritmestoornis.

Net als in 2017 kon u ook eind vorig jaar uw hartritme controleren dankzij onze krant en de app FibriCheck. Het enige wat u moest doen, was de app installeren op uw smartphone. Met de code in de krant ...