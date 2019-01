F1-piloot Fernando Alonso onthult zijn grootste rivaal ooit ...

Het einde van het jaar is een moment om terug te blikken. Voor Fernando Alonso is het niet alleen een moment om terug te blikken op het voorbije jaar maar ook op zijn F1-carrière. Daarin onthult hij ons ook zijn persoonlijk grootste rivaal ...

Alonso werd na zijn laatste F1-race gevraagd wie volgens hem zijn grootste rivaal ooit was. Het mag gezegd zijn dat de naam van Michael Schumacher niet echt als een verrassing komt. Toen Alonso in 2005 zijn allereerste F1-titel veroverde was dat na een intense strijd met Schumacher.

Schumacher gold toen als de te kloppen man en had de vijf jaar voordien met Ferrari de Formule 1 gedomineerd. De eerste wereldtitel, die Alonso net als zijn tweede titel samen met Renault veroverde, was dan ook een erg emotioneel moment.

"Het is moeilijk om iemand te kiezen maar als ik iemand echt moet noemen dan is het absoluut Michael," aldus Alonso volgens 'Crash.net'. "Niet omwille van een specifieke reden maar omdat Michael op dat moment de Formule 1 domineerde."

"Wanneer je in de karting rijdt dan zie je Michael winnen, wanneer je in een andere categorie rijdt dan zie je Michael winnen, en uiteindelijk bevind je je in een situatie waarbij je wiel-aan-wiel met hem aan het strijden bent."

"Die gevechten waren zeker en vast special, emotioneel zelfs op dat moment."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: