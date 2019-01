Jaarlijks ‘vreugdevuur’ loopt uit de hand: brandstapel van 48 meter hoog: “Chaos is compleet”

Het jaarlijkse ‘vreugdevuur’ dat met oudejaar wordt aangestoken op het strand van het Nederlandse Scheveningen, is maandagnacht uit de hand gelopen. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken. Dinsdagochtend was de brandweer nog steeds de 48 meter hoge brandstapel aan het blussen. “Het gaat vermoedelijk nog uren duren tot de brand helemaal uit is.”

Volgens de brandweer zijn onder meer branden ontstaan in de duinen. Op videobeelden is te zien dat de brandweer massaal ter plaatse is en daken blust van onder meer een snackbar en de oude kerk, om te vermijden dat die in brand vliegen. “De chaos is compleet”, schrijft een lokale krant.

Foto: REUTERS

Er worden ook graafmachines en shovels ingezet om de stapel uit elkaar te trekken en de kern van de stapel te kunnen blussen.

Te hoog

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur kan maken. De vreugdevuren zijn erkend als Nederlands cultureel erfgoed. Intussen heeft één van de bouwers van het vuur, die anoniem wil blijven, tegen het NOS Radio 1 Journaal gezegd dat het vreugdevuur op het strand van Scheveningen eigenlijk te hoog was. Dit jaar is de strijd tussen de bouwers “uit de hand gelopen”, zegt de bouwer in het radioprogramma.

De massaal ingezette hulpdiensten - ruim honderd brandweermannen en agenten - hebben zich in eerste instantie gericht op het voorkomen van grote branden in de omgeving. ,”Er zijn meerdere hoogwerkers ingezet om daken preventief te koelen om te zorgen dat er geen nieuwe branden zouden uitbreken”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS