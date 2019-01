Vader Van der Poel stelt zich vragen bij “dirty afdaling”, Mathieu: “Hopelijk was dit mijn pech voor 2019”

Mathieu van der Poel begon 2019 niet zonder kleerscheuren, maar winnen deed de Europese kampioen wel in Baal. Ondanks een val, een bijna val en een lekke band. Na afloop was de Nederlander vooral blij met zijn leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee, waar hij nu 8 seconden voorsprong heeft op Toon Aerts.

“Het was zeker niet makkelijk hier”, reageerde Van der Poel. “Hopelijk was dit de pech voor het nieuwe jaar (lacht). Ik had gehoopt meer seconden te kunnen pakken, maar door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Of ik altijd zo kalm bleef zoals het eruit zag? Ja, dat wel. Die val was mijn eigen schuld, maar ik voelde me van bij het begin goed. Ik wilde toen meteen aanvallen en doortrekken tot aan die tussensprint. Maar mijn voorwiel ging schuiven en ik raakte een houten paal.”

Van der Poel liet al weten geen fan te zijn van de nieuwe “dirt jumps” in Baal. Bijna ging het op dat stuk van het parcours mis voor de Europese kampioen. “Het was altijd een beetje gaan op goed geluk”, aldus Van der Poel. “Hopen dat het goed komt. Elke ronde werd het iets verraderlijker. De leemgrond is hier sowieso heel glad en als je in het fouten spoor zat, moest je snel zijn. Maar ik wist dat ik goed geconcentreerd moest zijn. Uiteindelijk was het nog een vrij technische afdaling.”

Vader Adri van der Poel vond echter dat de organisatie tekort schoot door geen veiligheidszone langs de “dirty afdeling” te plaatsen. Dat liet de Nederlander weten via Twitter.

Waar is de veiligheidszone in de dirty afdaling? ???? — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) 1 januari 2019

Er komen met Brussel (6 janurai) en Lille (9 februari) nog twee manches aan in de DVV Verzekeringen Trofee. “Ik tel nu een handvol seconden voorsprong op Toon Aerts. Veel tegenslag mag je dus niet hebben want ik verloor vandaag 15 seconden in de tussensprint. Ik rijd de twee resterende wedstrijden maar het eindklassement is zeker nog niet binnen. Ik verwacht nog een felle strijd”, verduidelijkte Van der Poel.

Toon Aert: “Het zal een strijd worden”

“Het was een lastige cross”, geeft Aerts toe. “In de afdeling lagen er moeilijke sporen, waardoor het heel technisch was. Als je geen gas kon geven, was het oppassen om geen fouten te maken. Dat was belastend voor de concentratie. Hoe mijn dagvorm was? Ik voelde me tijdens de verkenning niet super, maar ik vind wel dat dit parcours me ligt en dus reed ik nog naar een tweede plaats. In Namen was dat ook zo, maar daar was ik ziek. Dat is spijtig want ik reed op mijn basisconditie toch nog naar een podium. Op een goede dag kon ik dus meedoen voor winst.”

Er was even een incident met ploegmaat Corné van Kessel in de materiaalpost. “Dat was een accident de parcours”, alus Aerts. “Hij miste zijn mecanicien waardoor hij zijn fiets naar mijn vader gooide, die eigenlijk mijn fiets moest aangeven. Daardoor moest ik me inhouden. Daarna heb ik even gekoerst op agressie, maar dat is niet de goede manier. Het klassement in de DVV? Het zal een strijd worden. Ik kon 15 seconden nemen tijdens de tussensprint en die kunnen wel eens bepalend zijn. Het wordt leuk.”