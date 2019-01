Yellow Tigers stomen zich klaar voor twee laatste kwalificatieduels EK volley

De Belgische volleyvrouwen trappen hun voorbereiding op gang voor het laatste tweeluik van de kwalificaties voor het EK van 2019 (23 augustus - 8 september). De Yellow Tigers, die hun EK-ticket al beet hebben, nemen het in Kortrijk op tegen Israël (06/01) en in Reykjavik tegen IJsland (09/01).

België won de eerste vier poulewedstrijden in groep A (thuis tegen IJsland, in Israël en tweemaal tegen Slovenië) telkens in drie sets en voert de rangschikking dus ook aan met 12 punten. Slovenië, Israël (beiden 6) en IJsland (0) volgen. De Tigers zijn zo al zeker van een plaats bij de twee beste teams van de poule, wat volstaat voor een EK-ticket.

Het EK vindt voor het eerst plaats in vier landen: Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije. Het aantal deelnemers werd uitgebreid van 16 naar 24. Op het EK van 2017 in Azerbeidzjan en Georgië eindigde België, bronzenmedaillewinnaar in 2013, teleurstellend laatste in zijn groep na nederlagen tegen Nederland, Tsjechië en Servië.

Belgische selectie:

Pas: Ilka en Jutta Van de Vyver; Elise Van Sas

Hoek : Britt Herbots; Celine Van Gestel; Dominika Strumilo; Jodie Guilliams; Manon Stragier

Oppositie: Kaja Grobelna; Karolina Goliat

Midden: Nathalie Lemmens; Marlies Janssens; Silke Van Avermaet; Bieke Kindt

Libero: Britt Rampelberg; Anna Valkenborg