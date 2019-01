Zwitserse Jolanda Neff start 2019 met verrassende zege in Baal na duel met Sanne Cant

Baal - Jolanda Neff heeft dinsdag in Baal de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee op haar naam geschreven. De 25-jarige Zwitserse, die vooral furore maakt als mountainbikster, haalde het voor Sanne Cant. De Britse Nikki Brammeier maakte het podium vol.

Loes Sels finishte als vierde en de Italiaanse Eva Lechner werd vijfde. Cant verstevigt haar leiderspositie en telt nu 2:34 voorsprong op Sels en 4:38 op Brammeier.

Het was Jolanda Neff die de kopstart nam. In het wiel van de Zwitserse hadden onder andere Ellen Van Loy, de Britse Nikki Brammeier, Sanne Cant, de Italiaanse Eva Lechner en Loes Sels zich genesteld. Loes Sels moest in de slotronde even een kloofje laten vallen zodat we al snel vijf leidsters over hielden. Nog voor het ingaan van de tweede ronde had Sanne Cant zich al van de tegenstand ontdaan. Een groepje met Eva Lechner, Jolanda Neff, Nikki Brammeier, Loes Sels, Ellen Van Loy en de Amerikaanse Kaitlin Keogh volgde op 7 seconden. Dat gezelschap werd verder aangedikt met de Amerikaanse Katherine Compton en de Nederlandse Sophie de Boer.

Sanne Cant, begonnen aan de wedstrijd met 1:32 voorsprong op Loes Sels die de tweede stond in het klassement, pakte in de tweede ronde tien seconden bonificatie mee. De wereldkampioene bleef haar wedstrijd verder netjes indelen. Jolanda Neff van haar kant was net voor het ingaan van de derde ronde in haar eentje in de tegenaanval op Cant getrokken. De Zwitserse imponeerde en ging meteen op en over de wereldkampioene. Cant beet zich echter terug in het wiel van Neff. Zo kregen we op twee ronden van het einde weer twee leidsters. Nikki Brammeier bolde als derde rond op Balenberg en moest dan al 32 seconden goedmaken. Kaitlin Keogh, Loes Sels, Katherine Compton en Laura Verdonschot, die een mooie remonte had gemaakt, kregen daar al 38 seconden aan de broek. Cant en Neff bouwden hun voorsprong voor het ingaan van de slotronde uit en bleven elkaar bekampen voor de zege. Cant pakte bij een afdaling een verkeerde strook en sloeg overkop. Meteen lag de weg helemaal open voor Jolanda Neff en zij haalde het dan ook met zowat 27 seconden voorsprong op Sanne Cant.

Foto: BELGA

Winnares Jolanda Neff reed “perfecte wedstrijd”

Jolanda Neff veroverde dinsdag in Baal de zege in de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee. De 25-jarige Zwitserse hield Sanne Cant, die een inschattingsfout maakte en overkop sloeg, achter zich. “Van start tot finish verliep de wedstrijd eigenlijk perfect voor mij”, reageerde Neff.

“Ik mocht op de tweede rij starten waardoor ik snel kon opschuiven naar de kop van de koers”, analyseerde Neff. “Het parcours lag me wel. Ik kon een hele tijd bij Sanne Cant blijven en genoot van het moment dat ik de cross mee kon kleuren. Ik verbleef een tijdje bij de familie van Sven Nys in aanloop naar deze cross. Zo verkende ik met Sven en Thibau eerder al het parcours en misschien sta ik hierdoor wel op het podium. Het was een unieke ervaring. Ik kom uit het mountainbiken en je kan die discipline niet vergelijken met het veldrijden. In het veld moet je elk moment knokken voor elke meter. In het moutainbiken heb je soms lange beklimmingen maar kan je recupereren tijdens het afdalen. Dat zat er hier zeker niet in. Ik ben uitermate tevreden met deze mooie zege.”

Sanne Cant baalt na val

Wereldkampioene Sanne Cant zag haar winstkansen helemaal verdwijnen toen ze kostbare tijd verloor na een val. “Ik maakte een domme fout in de slotronde. Ik koos een fout spoor tijdens de afdaling naar een beek. Jammer, maar daar verlies ik de cross. In de slotronde had ik van Neff moeten wegrijden want ik voelde me heel goed. In de stroken bergop was ik zelfs beter maar dan moest ook zo nodig met mijn gezicht in het slijk gaan liggen”, sakkerde Sanne Cant.