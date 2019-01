Altijd gezellig, op oudejaarsavond met vrienden de stad intrekken en naar de kermis gaan… dat dachten deze mensen in het Franse Rennes ook, maar dat liep anders dan gedacht. De kermisattractie waarin ze zaten bleef haperen en zo zaten ze urenlang vast op tientallen meter hoogte. De brandweer kon hen pas 8 uur later eindelijk bevrijden. De mensen zaten zo hoog dat er zelfs een helikopter aan te pas kwam om te checken of iedereen wel oké was.