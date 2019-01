Zo zagen we Céline Dion nog nooit: ‘My Heart Will Go On’-zangeres gaat compleet los tijdens concert Lady Gaga

Lady Gaga is nog maar net begonnen met haar ‘residence’ in Las Vegas, maar beleefde nu al een moment om nooit te vergeten. Niemand minder dan Céline Dion ging volledig uit haar dak tijdens de tweede show van haar concertreeks en danste alsof haar leven ervan afhing.

Er zit pit in Céline Dion, zoveel is zeker. Maar dat ze zo tekeer zou gaan op ‘The Edge Of Glory’-hit van Lady Gaga had niemand zien aankomen.

Om nog maar te zwijgen van haar indrukwekkende choreografie op ‘Bad Romance’.

De vraag is alleen nog maar, wie is de grootste fan van wie...

Lady Gaga heeft de komende twee jaar Las Vegas als vaste thuisbasis voor haar concerten in het exclusieve Enigma. Céline Dion stopt komende zomer met haar Vegas-residentie, zij was maar liefst acht jaar te zien in Ceasars Palace.