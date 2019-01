’Emmy’s honden- en kattenhotel’ gaat in vlammen op: zeven dieren overleven brand niet

’Emmy’s honden- en kattenhotel’ in Rillaar (Aarschot) is dinsdag rond 6.30 uur uitgebrand. Zeven katten overleefden de brand niet, de aanwezige honden bleven ongedeerd.

Op het ogenblik van de brand was er een koppel aanwezig in het pand. De uitbaatster werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer van Aarschot. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Toen de brandweer van Aarschot arriveerde, was de woningbrand al uitslaand. Ondanks bijstand van andere korpsen brandde het huis volledig uit.

Voor de katten, die zich in een verblijf op het terras aan de achterzijde van het huis bevonden, kon geen hulp meer baten. De honden, die op het domein in een afzonderlijke ruimte opgevangen worden, bleven ongedeerd.