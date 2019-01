Bocholt -

Na een vechtpartij in een café in Bocholt is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon om het leven gekomen. In een café op Kaulillerdorp ontstond een schermutseling, waarbij een persoon zware letsels opliep. De hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar daar bezweek de man aan de opgelopen verwondingen.